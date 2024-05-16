Австрія створила фонд на 500 млн євро для підтримки інвестицій в Україну

Австрія вирішила створити спеціальний фонд на 500 млн євро, який підтримуватиме експорт та інвестиції в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Мінфін Австрії.

Відомство зазначило, що російська агресія в Україні робить будь-який бізнес з українськими компаніями вкрай ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Мінфін створив умови для підтримки австрійського експорту в Україну.

"Підтримка здійснюється через спеціальний ризик-орієнтований механізм для України. Передбачається, що протягом наступних 5 років буде виділено 500 мільйонів євро на покриття бізнесу в Україні" , - пише Мінфін.

На розвиток нового бізнесу виділятимуть близько 100 мільйонів євро на рік, що також дасть австрійським експортерам можливість відновити Україну. Міністр фінансів Магнус Бруннер заявив, що, крім внутрішньої економіки, українське населення й економіка зокрема отримують вигоду від австрійської експортної підтримки, оскільки Австрія активно сприяє відновленню країни.

Допомога від Австрії

Австрія засудила російське вторгнення в Україну, але не передає Києву військову допомогу через свій нейтралітет. При цьому країна активно допомагає в гуманітарній сфері.

Наприклад, у квітні Австрія вирішила виділити 2 млн євро Україні на гуманітарні проекти.