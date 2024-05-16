Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия решила создать специальный фонд на 500 млн евро, который будет поддерживать экспорт и инвестиции в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минфин Австрии.

Ведомство отметило, что российская агрессия в Украине делает любой бизнес с украинскими компаниями крайне рискованным для австрийских экспортеров и инвесторов. Поэтому Минфин создал условия для поддержки австрийского экспорта в Украину.

"Поддержка осуществляется через специальный риск-ориентированный механизм для Украины. Предполагается, что в течение следующих 5 лет будет выделено 500 миллионов евро на покрытие бизнеса в Украине" , - пишет Минфин.

На развитие нового бизнеса будут выделять около 100 миллионов евро в год, что также даст австрийским экспортерам возможность восстановить Украину. Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что, кроме внутренней экономики, украинское население и экономика в частности получают выгоду от австрийской экспортной поддержки, поскольку Австрия активно способствует восстановлению страны.

Помощь от Австрии

Австрия осудила российское вторжение в Украину, но не передает Киеву военную помощь из-за своего нейтралитета. При этом страна активно помогает в гуманитарной сфере.

К примеру, в апреле Австрия решила выделить 2 млн евро Украине на гуманитарные проекты.