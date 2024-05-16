Гаюн: До Білорусі прилетіли два російські винищувачі Су-30

Сьогодні, 16 травня, на білоруський аеродром "Барановичі" з Росії прилетіли два винищувачі Су-30СМ Повітряно-космічних сил Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За інформацією "Гаюн", наразі на аеродромі в Барановичах постійно перебувають два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше два винищувачі Су-30СМ ПКС РФ. Моніторингова група зазначає, що відсьогодні - їх щонайменше чотири).

Крім того, "Гаюн" періодично фіксує польоти російських літаків у повітряному просторі Білорусі.

Співпраця Росії та Білорусі

Зауважимо, що Росія використовує Білорусь від початку повномасштабного нападу на Україну. Зокрема, за дорученням самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка, країна передала російським окупантам велику кількість військової техніки та боєприпасів.

Крім того, ми вже писали, що мережею шириться інформація про те, що росіяни знову хочуть перекидати військову техніку до Білорусі