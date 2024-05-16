Гаюн: В Беларусь прилетели два российских истребителя Су-30

Сегодня, 16 мая, на белорусский аэродром "Барановичи" из России прилетели два истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

По информации "Гаюн", сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере два истребителя Су-30СМ ВКС РФ. Мониторинговая группа отмечает, что с сегодняшнего дня - их по меньшей мере четыре).

Кроме того, "Гаюн" периодически фиксирует полеты российских самолетов в воздушном пространстве Беларуси.

Сотрудничество России и Беларуси

Отметим, что Россия использует Белорусь с начала полномасштабного нападения на Украину. В частности, по поручению самопровозглашенного лидера страны Александра Лукашенко страна передала российским оккупантам большое количество военной техники и боеприпасов.

Кроме того, мы уже писали, что сетью распространяется информация о том, что россияне снова хотят опрокидывать военную технику в Беларусь.