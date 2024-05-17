Укренерго: Імпорт електрики сягає технічно дозволеного максимуму

Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Запланований імпорт в окремі години сягає технічно дозволеного максимуму.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

У компанії нагадали, що сьогодні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. В "Укренерго" закликають українців ощадливо споживати електрику впродовж доби.

Вчора, 16 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 16:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 22 489 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

У ніч на 17 травня у Вінницькій області уламки ворожого БПЛА частково пошкодили обладнання енергообʼєкта. Знеструмлювалось понад 23 тис. споживачів. На ранок залишаються без електропостачання 202 споживача.

На ранок знеструмлено 427 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.