Укрэнерго: Импорт электричества достигает технически разрешенного максимума

Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Планируемый импорт в отдельные часы достигает технически разрешенного максимума.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании напомнили, что сегодня с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 по всем регионам Украины действуют графики почасовых отключений. В "Укрэнерго" призывают украинцев бережно потреблять электричество в течение суток.

Вчера, 16 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 16:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 17:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 22 489 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.

В ночь на 17 мая в Винницкой области обломки вражеского БПЛА частично повредили оборудование энергообъекта. Обесточивалось более 23 тыс. потребителей. На утро остаются без электроснабжения 202 потребителя.

К утру обесточено 427 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.