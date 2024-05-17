Путін заявив, що РФ поки не планує захопити Харків

Російський правитель Володимир Путін заявив, що "станом сьогодні" РФ не планує захопити український Харків, повідомляє Українська правда.

"Що стосується Харкова, то таких планів на сьогодні немає" , – заявив Путін.

Водночас Путін заявив, що російські війська в Харківській області "кожен день рухаються строго за планом і домагаються успіхів".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.