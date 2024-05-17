Путин заявил, что РФ пока не планирует захватить Харьков
Российский правитель Владимир Путин заявил, что "по состоянию на сегодняшний день" РФ не планирует захватить украинский Харьков, сообщает Украинская правда.
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", – сказал он.
При этом Путин заявил, что российские войска в Харьковской области "каждый день двигаются строго по плану и добиваются и успехов".
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ожидает тяжелых боев в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.