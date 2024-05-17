Путін про можливі переговори з Україною: Треба зрозуміти, кому довіряти

Правитель Росії Володимир Путін щодо потенційних перемовин із Україною заявив, що "РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу і кому довіряти", повідомляє Українська правда.

Путін заявив, що "Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти".

За його словами, триває "аналіз ситуації".

Путін також назвав "стамбульські домовленості" базою для переговорного процесу. Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій ще навесні 2022 року, і що процес не завершився результатом нібито через відмову Києва під впливом Лондона.

Правитель Росії заявив, що "РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії".

Він також сказав, що Росія не допустить пред'явлення їй ультиматумів. Зокрема, бажання нав'язати умови щодо України він прокоментував словами: "З дуба впали, чи що".