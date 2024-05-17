Путин о возможных переговорах с Украиной: Надо понять, кому доверять

Правитель России Владимир Путин относительно потенциальных переговоров с Украиной заявил, что "РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять", сообщает Украинская правда.

Путин заявил, что "Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять".

По его словам, продолжается "анализ ситуации".

Путин также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий еще весной 2022 года, и что процесс не завершился результатом якобы из-за отказа Киева под влиянием Лондона.

Правитель России заявил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".

Он также сказал, что Россия не допустит предъявления ей ультиматумов. В частности, желание навязать агрессору условия в отношении Украины он прокомментировал словами: "С дуба упали, что ли".