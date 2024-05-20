DeepState: Окупанти просунулися поблизу 10 населених пунктів

Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян біля 10 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіїівці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у зведенні за 22.30 минулої доби Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.