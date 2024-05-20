DeepState: Оккупанты продвинулись вблизи 10 населенных пунктов

Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Парасковиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки" , – говорится в сообщении.

Отметим, в сводке за 22.30 минувших суток Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.