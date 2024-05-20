ISW: Російські "воєнкори" експериментують з критикою Міноборони РФ

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, як російські блогери пробують критикувати Міністерство оборони РФ, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що російські так звані військові блогери, схоже, експериментують з різними способами висловлення критичних думок про Міністерство оборони Росії після нещодавнього призначення міністра оборони Росії Андрія Білоусова.

Відтак, ідеться у звіті, російський блогер опублікував фото недатованого документа, нібито від начальника служби ракетно-артилерійського озброєння МО РФ, у відповідь на звернення щодо неточності російської артилерії.

У документі стверджувалося, що будь-які проблеми з артилерійськими боєприпасами виникають через неправильне поводження російських військовослужбовців зі снарядами, і містилася вимога до військових РФ дотримуватися раніше виданого наказу начальника Генерального штабу, що забороняє розбирати і зважувати артилерійські боєприпаси.

Потім блогер описав передбачувані проблеми, використовуючи загальні терміни, а також різні кодові слова, такі як назви інших країн або місць з популярних науково-фантастичних фільмів, які останнім часом неодноразово використовувалися багатьма російськими блогерами для обережного обговорення проблем у Міністерстві оборони Росії.

Блогер стверджував, що російські військовослужбовці помітили, що артилерійські системи працюють дивно, згодом виявили, що кількість пороху в снарядах сильно варіюється, і доповіли про це російському військовому командуванню, але безрезультатно.

Інший російський мілблогер відповів і використав ті ж самі кодові слова для критики МО РФ і висловив сподівання, що Білоусов проведе реформи, які вирішать значні бюрократичні проблеми в МО РФ.

Третій російський блогер, який раніше служив інструктором підрозділу "Шторм-З" був прямим у своїй критиці російських військових і стверджував, що раніше чув від них інформацію про невідповідну кількість пороху в деяких артилерійських снарядах.

Блогер стверджував, що ця проблема почалася навесні 2022 року, і що нібито наказ російського Генерального штабу, описаний у документі, вказує на те, що російське військове керівництво знало про цю проблему.

Блогер критикував військове командування РФ за те, що воно не знайшло рішення, і стверджував, що російські артилерійські системи також страждають від зносу стволів (ймовірно, враховуючи їх надзвичайно інтенсивне використання).

Ключові висновки ISW за 19 травня