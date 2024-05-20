ISW: Российские "военкоры" экспериментируют с критикой Минобороны РФ

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали, как российские блогеры пробуют критиковать Министерство обороны РФ, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что российские так называемые военные блогеры, похоже, экспериментируют с различными способами выражения критических мнений о Министерстве обороны России после недавнего назначения министра обороны России Андрея Белоусова.

Так, говорится в отчете, российский блогер опубликовал фото недатированного документа, якобы от начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения МО РФ, в ответ на обращение о неточности российской артиллерии.

В документе утверждалось, что любые проблемы с артиллерийскими боеприпасами возникают из-за неправильного обращения российских военнослужащих со снарядами, и содержалось требование к военным РФ придерживаться ранее изданного приказа начальника Генерального штаба, запрещающего разбирать и взвешивать артиллерийские боеприпасы.

Затем блогер описал предполагаемые проблемы, используя общие термины, а также различные кодовые слова, такие как названия других стран или мест из популярных научно-фантастических фильмов, которые в последнее время неоднократно использовались многими российскими блогерами для осторожного обсуждения проблем в Министерстве обороны России.

Блогер утверждал, что российские военнослужащие заметили, что артиллерийские системы работают странно, впоследствии обнаружили, что количество пороха в снарядах сильно варьируется, и доложили об этом российскому военному командованию, но безрезультатно.

Другой российский милблогер ответил и использовал те же самые кодовые слова для критики МО РФ и выразил надежду, что Белоусов проведет реформы, которые решат значительные бюрократические проблемы в МО РФ.

Третий российский блогер, который ранее служил инструктором подразделения "Шторм-З" был прямым в своей критике российских военных и утверждал, что ранее слышал от них информацию о несоответствующем количестве пороха в некоторых артиллерийских снарядах.

Блогер утверждал, что эта проблема началась весной 2022 года, и что якобы приказ российского Генерального штаба, описанный в документе, указывает на то, что российское военное руководство знало об этой проблеме.

Блогер критиковал военное командование РФ за то, что оно не нашло решения, и утверждал, что российские артиллерийские системы также страдают от износа стволов (вероятно, учитывая их чрезвычайно интенсивное использование).

Ключевые выводы ISW за 19 мая