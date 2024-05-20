У Луганську прогриміли вибухи: окупанти заявили про ракетний удар

Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, Telegram-канали публікують відео зі стовпом диму над містом, російські пропагандисти пишуть про ракетний удар, повідомляє Українська правда.

Telegram-канали пишуть, що вибухи наче сталися в районі селища Ювілейне.

Імовірною метою удару в соцмережах називають колишню Луганську академію внутрішніх справ. Російські "воєнкори" заявляють, що удар могли завдати ракети Storm Shadow.

Російські пропагандисти з посиланням на неназване "джерело" також поскаржились на пожежу в районі "житлових кварталів" селища Ювілейне начебто через "ракетний удар ЗСУ".

Офіційно вибух і пожежу в Луганську ніхто не підтвердив.

Згодом керівник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що у місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. Він уточнив, що до 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували окупанти.