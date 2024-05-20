В Луганске прогремели взрывы: оккупанты заявили о ракетном ударе

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, Telegram-каналы публикуют видео со столбом дыма над городом, российские пропагандисты пишут о ракетном ударе, сообщает Украинская правда.

Telegram-каналы пишут, что взрывы как будто произошли в районе поселка Юбилейный.

Вероятной целью удара в соцсетях называют бывшую Луганскую академию внутренних дел. Российские "военкоры" заявляют, что удар могли нанести ракеты Storm Shadow.

Российские пропагандисты со ссылкой на неназванный "источник" также пожаловались на пожар в районе "жилых кварталов" поселка Юбилейный якобы из-за "ракетного удара ВСУ".

Официально взрыв и пожар в Луганске никто не подтвердил.

Позже руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в местных чатах луганчане подтверждают, что на месте попадания обустроен военный городок посреди гражданской застройки. Он уточнил, что до 2014 года в этом районе работала академия внутренних дел, которую потом облюбовали оккупанты.