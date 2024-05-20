В Україні запровадять QR-код на заміну військовому квитку – Арахамія

Військовозобов’язані матимуть можливість згенерувати QR-код, який можна буде носити з собою замість військового квитка. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ.

Політик повідомив, що за даними Міністерства оборони, станом на сьогодні, 2944 осіб оновили свої персональні дані у ТЦК та СП, 3703 - у ЦНАПах. Водночас 415 094 українці оновили дані через платформу "Резерв +".

"Наступний крок - генерація QR коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток" , - поінформував Арахамія.

Голова депутатської фракції пояснив, що такий QR-код буде працювати "по аналогії з COVID-сертифікатом".

Як повідомлялося, "Резерв+" – це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, який дозволяє оновити особисті дані в режимі онлайн. Доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.