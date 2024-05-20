В Украине введут QR-код на замену военному билету – Арахамия

Военнообязанные смогут сгенерировать QR-код, который можно будет носить с собой вместо военного билета. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

Политик сообщил, что по данным Министерства обороны, по состоянию на сегодняшний день, 2944 человека обновили свои персональные данные в ТЦК и СП, 3703 - в ЦНАПах. В то же время 415 094 украинцев обновили данные через платформу "Резерв+".

"Следующий шаг – генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет" , – проинформировал Арахамия.

Глава депутатской фракции пояснил, что такой QR-код будет работать "по аналогии с COVID-сертификатом".

Как сообщалось, "Резерв+" – это мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющее обновить личные данные в режиме онлайн. Доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market.