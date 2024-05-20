РНБО: Україна усвідомлює, що війна з Росією завершиться переговорами

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, тому підготувала і просуває формулу миру президента Володимира Зеленського.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це Литвиненко сказав у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".

"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру" , – сказав він.

Литвиненко також додав, що Україна потребує "не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України". Він також висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.