СНБО: Украина осознает, что война с Россией завершится переговорами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что война закончится переговорами, поэтому подготовила и продвигает формулу мира президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Об этом Литвиненко сказал в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

"Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира" , – сказал он.

Литвиненко также добавил, что Украина нуждается "не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины". Он также выразил надежду, что на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.