В ISW назвали мету концентрації російських військ на Сумському напрямку

Російські війська концентрують обмежені, недоукомплектовані і незгуртовані сили на Сумському напрямку, але навіть таке російське угруповання сил зможе досягти ймовірного бажаного ефекту - відтягнути і зафіксувати українські сили в районі кордону.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив 20 травня, що російські війська, в тому числі чеченські, накопичуються на Сумському напрямку, але обмежена кількість російського особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил в районі кордону.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 000-10 000 осіб. Машовець вважає, що це угруповання складається з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків (у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів); восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів; одного батальйону ВДВ, перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів; і щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

ISW продовжує оцінювати, що навіть обмежена російська активність на інших ділянках кордону нижче порогу російських наступальних операцій може призвести до розтягування українських сил уздовж широкого фронту. Російські сили зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону до тих пір, поки Росія загрожує проникненням на інші прикордонні території за межами півночі Харківської області.

Ключові висновки ISW за 20 травня