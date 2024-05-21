В ISW назвали мету концентрації російських військ на Сумському напрямку
Російські війська концентрують обмежені, недоукомплектовані і незгуртовані сили на Сумському напрямку, але навіть таке російське угруповання сил зможе досягти ймовірного бажаного ефекту - відтягнути і зафіксувати українські сили в районі кордону. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив 20 травня, що російські війська, в тому числі чеченські, накопичуються на Сумському напрямку, але обмежена кількість російського особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил в районі кордону.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 000-10 000 осіб. Машовець вважає, що це угруповання складається з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків (у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів); восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів; одного батальйону ВДВ, перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів; і щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.
ISW продовжує оцінювати, що навіть обмежена російська активність на інших ділянках кордону нижче порогу російських наступальних операцій може призвести до розтягування українських сил уздовж широкого фронту. Російські сили зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону до тих пір, поки Росія загрожує проникненням на інші прикордонні території за межами півночі Харківської області.
Ключові висновки ISW за 20 травня
- Українські джерела повідомили, що російські війська зосереджують обмежені, недоукомплектовані та незгуртовані сили на Сумському напрямку, але навіть таке російське угруповання сил зможе досягти ймовірного бажаного ефекту - відтягнути та зафіксувати українські сили в районі кордону.
- Представники Кремля висловили співчуття вищому іранському керівництву у зв'язку зі смертю президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіана, що сталася 20 травня.
- Президент Росії Володимир Путін звільнив заступника міністра оборони генерал-полковника Юрія Садовенка 20 травня, замінивши його на колишнього заступника міністра економіки і нинішнього аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.
- Путін також звільнив радника президента Олександру Левицьку 20 травня, але причина звільнення Левицької незрозуміла.
- Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив небажання Білого дому схвалити використання Україною наданої США зброї для ударів по військових об'єктах в Росії після зустрічі контактної групи з питань оборони України (також відомої як Рамштайнський формат) 20 травня.
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що деякі невизначені країни, ймовірно, члени НАТО, вже направили персонал для підготовки українських солдатів "на місцях".
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв посилив відому російську інформаційну операцію, спрямовану на прямий підрив легітимності президента України Володимира Зеленського.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Вовчанська, Часового Яру, Авдіївки та Донецька, а також на заході Запорізької області та в дельті річки Дніпро.
- Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило, що російська військова влада і казахстанські правоохоронці, які діяли за наказом Росії, затримали в Казахстані ще щонайменше двох військовослужбовців, які дезертирували з російської армії.