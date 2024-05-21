В ISW назвали цель концентрации российских войск на Сумском направлении
Российские войска концентрируют ограниченные, недоукомплектованные и не сплоченные силы на Сумском направлении, но даже такая российская группировка сил сможет достичь вероятного желаемого эффекта - оттянуть и зафиксировать украинские силы в районе границы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Заместитель командира украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, сообщил 20 мая, что российские войска, в том числе чеченские, накапливаются на Сумском направлении, но ограниченное количество российского личного состава позволяет предположить, что целью России является оттягивание и закрепление украинских сил в районе границы.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 000-10 000 человек. Машовец считает, что эта группировка состоит из трех недоукомплектованных мотострелковых полков (в каждом из которых не хватает одного-двух батальонов); восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов; одного батальона ВДВ, переброшенных из разных частей, соединений и военных округов; и по меньшей мере двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.
ISW продолжает оценивать, что даже ограниченная российская активность на других участках границы ниже порога российских наступательных операций может привести к растяжению украинских сил вдоль широкого фронта. Российские силы смогут растянуть и прикрепить украинские силы к границе до тех пор, пока Россия угрожает проникновением на другие приграничные территории за пределами севера Харьковской области.
Ключевые выводы ISW за 20 мая
- Украинские источники сообщили, что российские войска сосредотачивают ограниченные, недоукомплектованные и несолидные силы на Сумском направлении, но даже такая российская группировка сил сможет достичь вероятного желаемого эффекта - оттянуть и зафиксировать украинские силы в районе международной границы.
- Представители Кремля выразили соболезнования высшему иранскому руководству в связи со смертью президента Ирана Эбрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, произошедшей 20 мая.
- Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко 20 мая, заменив его на бывшего заместителя министра экономики и нынешнего аудитора Счетной палаты Совета Федерации Олега Савельева.
- Путин также уволил советника президента Александру Левицкую 20 мая, но причина увольнения Левицкой непонятна.
- Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил нежелание Белого дома одобрить использование Украиной предоставленного США оружия для ударов по военным объектам в России после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (также известной как Рамштайнский формат) 20 мая.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые неопределенные страны, вероятно, члены НАТО, уже направили персонал для подготовки украинских солдат "на местах".
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усилил известную российскую информационную операцию, направленную на прямой подрыв легитимности президента Украины Владимира Зеленского.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Волчанска, Часов Яра, Авдеевки и Донецка, а также на западе Запорожской области и в дельте реки Днепр.
- Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что российские военные власти и казахстанские правоохранители, действовавшие по приказу России, задержали в Казахстане еще по меньшей мере двух военнослужащих, дезертировавших из российской армии.