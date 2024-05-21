Авіакомпанія Ryanair повідомила про рекордний річний прибуток

Бюджетний авіаперевізник Ryanair повідомив про свій найкращий річний прибуток, оскільки зростання пасажиропотоку і доходів компенсувало різке збільшення операційних витрат, повідомляє Економічна правда.

Компанія, що базується в Дубліні, повідомила, що прибуток після оподаткування за весь рік до березня 2024 року підскочив на 34% до 1,92 мільярда євро (2,09 мільярда доларів США), тоді як дохід зріс на 25% в річному обчисленні до 13,44 мільярда євро.

Авіакомпанія обслужила 184 мільйони пасажирів, що на 23% більше, ніж до пандемії Covid. Збільшення кількості перевезень і підвищення тарифів допомогли Ryanair подолати різке зростання витрат: операційні витрати зросли на 24% у річному обчисленні, а витрати на авіаційне паливо злетіли на 32%.

Ryanair також оголосив про програму викупу акцій на суму 700 мільйонів євро, яка, за словами фінансового директора Ніла Сорахана, відображає "дуже сильний" баланс.

"Наші пріоритети були дуже важливими: відновити оплату праці наших співробітників після Covid, забезпечити підвищення заробітної плати, погасити борг" , - сказав Сорахан в інтерв'ю програмі "Squawk Box Europe" на CNBC.