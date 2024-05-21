Авиакомпания Ryanair сообщила о рекордной годовой прибыли

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил о своей лучшей годовой прибыли, поскольку рост пассажиропотока и доходов компенсировал резкое увеличение операционных расходов, сообщает Экономическая правда.

Компания, базирующаяся в Дублине, сообщила, что прибыль после налогообложения за весь год до марта 2024 года подскочила на 34% до 1,92 миллиарда евро (2,09 миллиарда долларов США), тогда как доход вырос на 25% в годовом исчислении до 13,44 миллиарда евро.

Авиакомпания обслужила 184 миллиона пассажиров, что на 23% больше, чем до пандемии Covid. Увеличение количества перевозок и повышение тарифов помогли Ryanair преодолеть резкий рост расходов: операционные расходы выросли на 24% в годовом исчислении, а расходы на авиационное топливо взлетели на 32%.

Ryanair также объявил о программе выкупа акций на сумму 700 миллионов евро, которая, по словам финансового директора Нила Сорахана, отражает "очень сильный" баланс.

"Наши приоритеты были очень важными: восстановить оплату труда наших сотрудников после Covid, обеспечить повышение заработной платы, погасить долг" , - сказал Сорахан в интервью программе "Squawk Box Europe" на CNBC.