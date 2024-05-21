Понад 110 бойових зіткнень: Генштаб про ситуацію за добу

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

"Протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень. І це майже на пів сотні менше, ніж цього дня тиждень тому. За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет, 52 авіаудари, зокрема, із застосуванням 63 керованих авіабомб, понад 970 ударів дронами-камікадзе. Це і "Шахеди", "Ланцети", FPV-дрони. Вчинив понад 4 тисячі обстрілів. В тому числі більше 120 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню" , - поінформував Лиховій.

Внаслідок російських атак є загиблі й поранені серед цивільного населення, сказав речник.

"На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Загалом тут відбулося 5 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 260 осіб вбитими та пораненими, а також 52 одиниці озброєння і військової техніки. Із неї знищено 29 одиниць, пошкоджено 23 одиниці" , - повідомив Лиховій.

За його словами, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 19.

"На Лиманському напрямку московит учора не атакував" , - зазначив речник Генштабу.

Також він поінформував, що на Сіверському напрямку Силами оборони України відбито 5 атак противника в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка і Виїмка Донецької області.

Лиховій повідомив, що на Краматорському напрямку окупанти 17 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

В районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка окупанти успіху не мали.

"На Покровському напрямку вже традиційно найгарячіше. Тут наші захисники відбивали 37 атак в районах населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл і Новоолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів" , - сказав речник Генштабу.

На Курахівському напрямку, зазначив він, Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Водяне, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ.