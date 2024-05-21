Более 110 боевых столкновений: Генштаб о ситуации в сутки

За прошедшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.

"За прошедшие сутки произошло 112 боевых столкновений. И это почти на полсотни меньше, чем в этот день неделю назад. По уточненной информации, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов с применением 6 ракет, 52 авиаудара, в частности, с применением 63 управляемых авиабомб, более 970 ударов дронами-камикадзе. Это и "Шахеды", "Ланцеты", FPV-дроны. Совершил более 4 тысяч обстрелов. В том числе более 120 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня" , – сказал Лиховий.

В результате российских атак погибли и ранены среди гражданского населения, сказал спикер.

"На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Всего здесь произошло 5 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. По уточненной информации, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 260 человек убитыми и ранеными, а также 52 единицы вооружения и военной техники. Из нее уничтожено 29 единиц, повреждено 23 единицы" , - сообщил Лиховий.

По его словам, на Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 19.

"На Лиманском направлении московит вчера не атаковал" , - отметил спикер Генштаба.

Также он проинформировал, что на Северском направлении Силами обороны Украины отражены 5 атак противника в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздолевка и Выемка Донецкой области.

Лиховой сообщил, что на Краматорском направлении оккупанты 17 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

В районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищиевка и Андреевка оккупанты успеха не имели.

"На Покровском направлении уже традиционно горячее. Здесь наши защитники отбивали 37 атак в районах населенных пунктов Северное, Уманское, Калиновое, Нетайлово, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Сокол и Новоалександровка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых , - сказал спикер Генштаба.

На Кураховском направлении, отметил он, Силы обороны продолжают сдерживать окупантов в районе населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка и Водяное, где враг 14 раз пытался прорвать оборону украинских войск.