В Україні скасували відключення електрики у денні години – "Укренерго"

В Україні скасували відключення електрики з 11:00 до 17:00 через сонячну та безмарну погоду.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Водночас з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах діяли графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

"Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни" , – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали перенести заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Вчора, 20 травня, для подолання дефіциту було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 242 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 497 МВт.

Вранці на Харківщині під час повітряної тривоги короткостроково вимикалось обладнання на одному з енергооб’єктів енергетичної інфраструктури, застосовувались аварійні відключення для споживачів Харківщини. Через 30 хвилин, після закінчення повітряної тривоги, обладнання було повернуто в роботу, енергоживлення споживачів відновлено.

На ранок знеструмлено 416 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.