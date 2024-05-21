В Украине отменили отключение электричества в дневные часы – "Укрэнерго"

В Украине отменили отключение электричества с 11:00 до 17:00 из-за солнечной и безоблачной погоды.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время, с 00:00 до 11:00 во всех регионах действовали графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

"Сейчас с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах.

Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объем производства, соответственно – дефицит в энергосистеме уменьшился. Также украинская энергосистема по запросу оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны" , – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали перенести запланированное на вечер или ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

Вчера, 20 мая, для преодоления дефицита были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Сегодня ночью, с 00:00 до 07:00, также применялась аварийная помощь из стран Европы.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18242 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1497 МВт.

Утром Харьковской области во время воздушной тревоги краткосрочно выключалось оборудование на одном из энергообъектов энергетической инфраструктуры, применялись аварийные отключения для потребителей Харьковщины. Через 30 минут после окончания воздушной тревоги оборудование было возвращено в работу, энергопитание потребителей возобновлено.

К утру обесточено 416 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.