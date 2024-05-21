Сотні окупантів під виглядом цивільних рухаються на Луганщину – ЗСУ

Сотні загарбників із російської Тульської області під виглядом цивільних рухаються в Луганську область. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб" , - заявив він.

Волошин зазначив, що їхньою метою є переміщення та комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як у Донецькій, так і в Луганській областях.

Він додав, що військовий транспорт знищуються одразу, а цивільні - ні, тому російські загарбники і маскуються.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найзапекліші бої на 21 травня розгорнулися на Покровському напрямку. Російські війська не припиняють спроб настання у напрямку населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Північне та Нетайлове.