Сотни оккупантов под видом гражданских движутся на Луганщину – ВСУ

Сотни захватчиков из российской Тульской области под видом гражданских движутся в Луганскую область. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек" , - заявил он.

Волошин отметил, что их целью является перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Он добавил, что военный транспорт уничтожаются сразу, а гражданские - нет, поэтому российские захватчики и маскируются.

По информации Генерального штаба ВСУ, наиболее ожесточенные бои на 21 мая развернулись на Покровском направлении. Российские войска не прекращают попыток наступления в направлении населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово.