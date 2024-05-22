Пентагон прокоментував запуск протикосмічної зброї РФ на шляху супутника США

У Пентагоні у відповідь на запуск Росією супутника, який США називають протикосмічною зброєю, заявили про готовність захищати інтереси Сполучених Штатів у космосі, водночас зберігаючи стабільне космічне середовище. Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер, повідомляє Європейська правда.

Райдер підтвердив, що 16 травня Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який у Пентагоні оцінюють як протикосмічну зброю, імовірно, здатну атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.

Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США, додав речник. Цей російський супуник нанагадує раніше розгорнуті Росією контркосмічні вантажі 2019 і 2022 років.

У цьому контексті США "несуть відповідальність за готовність захищати і обороняти космічну сферу і забезпечувати безперервну і безперебійну підтримку Об'єднаних збройних сил і Об'єднаних контингентів", зауважив Райдер.

"І ми продовжимо балансувати між необхідністю захисту наших інтересів у космосі і бажанням зберегти стабільне і стійке космічне середовище", – сказав речник Пентагону.

Американська розвідка вважає, що 16 травня Росія запустила супутник, який є зброєю, здатною оглядати і атакувати інші супутники у космосі.