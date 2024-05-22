Пентагон прокомментировал запуск противокосмического оружия РФ на пути спутника США

В Пентагоне в ответ на запуск Россией спутника, который США называют противокосмическим оружием, заявили о готовности защищать интересы Соединенных Штатов в космосе, одновременно сохраняя стабильную космическую среду.﻿ Об этом заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

Райдер подтвердил, что 16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который в Пентагоне оценивают как противокосмическое оружие, вероятно, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США, добавил представитель. Этот российский спутник напоминает ранее развернутые Россией контркосмические грузы 2019 и 2022 годов.

В этом контексте США "несут ответственность за готовность защищать и оборонять космическую сферу и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных вооруженных сил и Объединенных контингентов", отметил Райдер.

"И мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду" , – сказал представитель Пентагона.

Американская разведка считает, что 16 мая Россия запустила спутник, который является оружием, способным осматривать и атаковать другие спутники в космосе.