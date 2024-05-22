Естонія виділила на гумдопомогу Україні понад 650 тисяч євро

МЗС Естонії заявило про виділення 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні – допомога призначена насамперед для підтримки потреб освіти в прифронтових районах і тамтешніх дітей, повідомляє Європейська правда.

Відділ зі зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ повідомив, що 352 695 євро будуть використані в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України, для поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

За допомогою 303 752 євро некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для запорізьких школярів і запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.

"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх" , – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

"Завдяки нашим стратегічним партнерам ми зі своєю допомогою найшвидше досягаємо тих, хто допомоги потребує" , – додав він.

Міністерство закордонних справ допомагало Україні здебільшого на двосторонній основі через партнерів із надання стратегічної гуманітарної допомоги, а також через Міжнародний комітет Червоного Хреста та організації гуманітарної допомоги під егідою ООН. Крім того, було відправлено різноманітну допомогу у вигляді конкретних предметів, останнім часом це переважно медичне обладнання, транспортні засоби та енергоносії.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії наразі становив уже щонайменше 26,6 млн євро, з яких внесок державного сектора становив 7,5 млн євро.