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Эстония выделила на гумпомощь Украине более 650 тысяч евро

Эстония выделила на гумпомощь Украине более 650 тысяч евро
Фото: Ville Säävuori

МИД Эстонии заявил о выделении 656 447 евро на гуманитарную помощь Украине – помощь предназначена прежде всего для поддержки потребностей образования в прифронтовых районах и местных детей, сообщает Европейская правда.

Отдел по связям с общественностью Министерства иностранных дел сообщил, что 352 695 евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в наиболее уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

С помощью 303 752 евро некоммерческое объединение Mondo организует летние лагеря послешкольного образования для запорожских школьников и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.

"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в частности в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг – всячески поддерживать их", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
"Благодаря нашим стратегическим партнерам мы со своей помощью быстрее всего достигаем тех, кто в помощи нуждается", – добавил он.

Министерство иностранных дел помогало Украине в основном на двусторонней основе через партнеров по оказанию стратегической гуманитарной помощи, а также через Международный комитет Красного Креста и организации гуманитарной помощи под эгидой ООН. Кроме того, была отправлена разнообразная помощь в виде конкретных предметов, в последнее время это преимущественно медицинское оборудование, транспортные средства и энергоносители.

Объем гуманитарной помощи Украине со стороны всех секторов Эстонии пока составил уже не менее 26,6 млн евро, из которых вклад государственного сектора составил 7,5 млн евро.

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