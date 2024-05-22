Морські безпілотники "Sea Baby" оснастили системами "Град" – ЗМІ

Морські дрони "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернізований безпілотник уже випробували, "мінусуючи" окупантів на Кінбурнській косі.﻿﻿ Про це заявив поінформований співрозмовник в СБУ, повідомляє Українська правда.

"Sea Baby" - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно" , – розповіло джерело.

За словами джерела, в ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Співрозмовник також поділився кадрами зимових випробувань "Sea Baby" та безпосередньо з виробництва дронів.