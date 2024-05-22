Морские беспилотники "Sea Baby" оснастили системами "Град" – СМИ

Морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже испытали, "минусуя" оккупантов на Кинбурнской косе.﻿﻿ Об этом заявил информированный собеседник в СБУ, сообщает Украинская правда.

"Sea Baby" - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно" , – рассказал источник.

По словам источника, в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Собеседник также поделился кадрами зимних испытаний "Sea Baby" и непосредственно по производству дронов.