Відключення ввечері почнуться на дві години пізніше – "Укренерго"
Відключення електроенергії сьогодні ввечері почнуться з 20:00, а не з 18:00 як планувалося. Дефіцит в енергосистемі зменшився через сонячну погоду.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.
Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години", – йдеться в повідомленні.
Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.
Вчора, 21 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.
Сьогодні вночі, з 00:00 до 01:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 861 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 492 МВт.
На ранок знеструмлено 425 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин– в Київській області.