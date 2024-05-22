Відключення ввечері почнуться на дві години пізніше – "Укренерго"

Відключення електроенергії сьогодні ввечері почнуться з 20:00, а не з 18:00 як планувалося. Дефіцит в енергосистемі зменшився через сонячну погоду.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні го ﻿﻿ дини" , – йдеться в повідомленні.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

Вчора, 21 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Сьогодні вночі, з 00:00 до 01:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 861 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 492 МВт.

На ранок знеструмлено 425 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин– в Київській області.