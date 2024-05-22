Отключения вечером начнутся на два часа позже – "Укрэнерго"

Отключения электроэнергии сегодня вечером начнутся с 20:00, а не с 18:00, как планировалось. Дефицит в энергосистеме уменьшился из-за солнечной погоды.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Сейчас с 07:00 до 20:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился.

Пожалуйста, по возможности перенесите запланированное на вечер или ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы" , – говорится в сообщении.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 24.00.

Вчера, 21 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 11:00 до 15:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

Сегодня ночью, с 00:00 до 01:00, также применялась аварийная помощь из стран Европы.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 15 861 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 492 МВт.

К утру обесточено 425 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Киевской области.