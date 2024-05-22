FT: Кілька держав ЄС пропонують призупинити безвіз з Грузією

Кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про "іноагентів". Про це стало відомо виданню Financial Times від власних джерел, повідомляє Європейська правда.

Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція є одними з країн, які наполягають на обговоренні обмежувальних заходів проти Грузії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня.

Європейські столиці розглядають "різні заходи тиску на грузинський уряд", стверджують джерела. За словами двох співрозмовників, серед варіантів покарання – скасування безвізового режиму для громадян Грузії, персональні санкції і заморожування фондів ЄС.

Раніше посадовці ЄС неодноразово попереджали, що якщо закон про "іноземних агентів" буде прийнятий, то це стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії до ЄС.

Керівна партія "Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону в найближчі тижні, а у вівторок засудила міжнародний тиск після повідомлень про те, що члени Конгресу США також закликали адміністрацію Джо Байдена підготувати санкції.

Партія стверджує, що закон необхідний, оскільки неурядові організації нібито двічі з 2020 року намагалися "розпочати революцію".

ЄС, ймовірно, діятиме повільніше, ніж Вашингтон, оскільки деякі країни побоюються, що призупинення безвізового режиму може мати зворотні наслідки, адже десятки тисяч грузинів, загорнуті у прапори ЄС, вийшли на вулиці протягом останніх тижнів на знак протесту проти цього закону.

"Ви повинні бути обережними, щоб не націлитися не на тих людей" , – сказав один з дипломатів ЄС.

Угорщина підтримує грузинський уряд, що може ще більше відтермінувати будь-які санкції ЄС, які мають бути одноголосно узгоджені 27 країнами.

Грузини користуються безвізовим режимом в'їзду до ЄС вже понад сім років.