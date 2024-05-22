FT: Несколько государств ЕС предлагают приостановить безвиз с Грузией

Несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, включая приостановление безвизового режима, если там все же будет принят скандальный закон об "иноагентах". Об этом стало известно изданию Financial Times от собственных источников, сообщает Европейская правда.

Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция являются одними из стран, которые настаивают на обсуждении ограничительных мер против Грузии на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.

Европейские столицы рассматривают "различные меры давления на грузинское правительство", утверждают источники. По словам двух собеседников, среди вариантов наказания – отмена безвизового режима для граждан Грузии, персональные санкции и замораживание фондов ЕС.

Ранее чиновники ЕС неоднократно предупреждали, что если закон об "иностранных агентах" будет принят, то это станет серьезным препятствием для процесса вступления Грузии в ЕС.

Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, а во вторник осудила международное давление после сообщений о том, что члены Конгресса США также призвали администрацию Байдена подготовить санкции.

Партия утверждает, что закон необходим, поскольку неправительственные организации якобы дважды с 2020 года пытались "начать революцию".

ЕС, вероятно, будет действовать медленнее, чем Вашингтон, поскольку некоторые страны опасаются, что приостановление безвизового режима может иметь обратные последствия, ведь десятки тысяч грузин, завернутые во флаги ЕС, вышли на улицы в течение последних недель в знак протеста против этого закона.

"Вы должны быть осторожными, чтобы не нацелиться не на тех людей" , – сказал один из дипломатов ЕС.

Венгрия поддерживает грузинское правительство, что может еще больше отсрочить любые санкции ЕС, которые должны быть единогласно согласованы 27 странами.

Грузины пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС уже более семи лет.