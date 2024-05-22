Ексзаступник голови ОП Смирнов підтвердив вручення підозри від НАБУ
Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ, повідомляє Українська правда.
"Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами.
Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний в своїй правоті в буду доводити її всіма доступними способами", – сказав він.
Водночас наразі офіційної інформації про вручення підозри Смирнову українські правоохооронні відомства не публікували.
Раніше стало відомо, що Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.