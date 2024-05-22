Экс-замглавы ОП Смирнов подтвердил вручение подозрения от НАБУ

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов подтвердил, что получил подозрение от НАБУ, сообщает Украинская правда.

"Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне уведомления о подозрении. Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое. Второе. Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами.

Вручение подозрения и обыск прошли быстро и деликатно - к детективам замечаний нет. Для меня ничего необычного не произошло. Такие уж у нас современные реалии политики. Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами" , – сказал он.

В то же время пока что официальной информации о вручении подозрения Смирнову украинские правоохранительные ведомства не публиковали.

Ранее стало известно, что Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.