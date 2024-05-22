"Укренерго" знову змінило час початку відключень: причина

Відключення електроенергії ввечері почнуться раніше: з 19:00, а не з 20:00, як повідомляли раніше. Хмарна погода заважає роботі сонячних електростанцій.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України не з 20:00, а з 19:00 до 24:00. Причина корегування - збільшення хмарності, яка заважає роботі СЕС (сонячних електростанцій, - ред)" , – йдеться в повідомленні.

Водночас живлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.