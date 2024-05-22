"Укрэнерго" снова изменило время начала отключений: причина

Отключения электроэнергии вечером начнутся раньше: с 19:00, а не с 20:00, как сообщалось ранее. Облачная погода мешает работе солнечных электростанций.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины не с 20:00, а с 19:00 до 24:00. Причина корректировки - увеличение облачности, мешающей работе СЭС (солнечных электростанций, - ред)" , – говорится в сообщении.

В то же время, питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.