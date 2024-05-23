Ексопонентка Трампа заявила, що підтримає його на виборах
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році, повідомляє Українська правда.
"Трамп вчинив би розумно, якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за мене і продовжують підтримувати мене, а не вважав, що вони просто проголосують за нього. І я щиро сподіваюся, що він так і зробить", – заявила Гейлі.
Гейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден "був катастрофою".
"Тому я буду голосувати за Трампа", - сказала Гейлі.
Також вона звернулась до виборців і подякувала їм за підтримку її кандидатури навіть після виходу з перегонів.
Раніше, під час праймеріз, Гейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.