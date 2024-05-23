Экс-соперница Трампа заявила, что поддержит его на выборах

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что поддержит Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, сообщает Украинская правда.

"Трамп поступил бы разумно, если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за меня и продолжают поддерживать меня, а не считал, что они просто проголосуют за него. И я искренне надеюсь, что он так и сделает" , – заявила Хейли.

Хейли сказала, что Трамп "не был идеальным" в важных для нее вопросах, включая внешнюю политику, иммиграцию и экономику, но президент Джо Байден "был катастрофой".

"Поэтому я буду голосовать за Трампа" , - сказала Хейли.

Также она обратилась к избирателям и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры даже после выхода из гонки.

Ранее, во время праймериз, Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.