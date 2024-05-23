ISW: РФ почала наступ на Харківщину раніше через відновлення допомоги США

Росія була змушена розпочати повторний наступ в Україні раніше ніж планувала. Це пов'язано з відновленням надання допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначають аналітики, російські війська розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня.

Ймовірно, вони були змушені розпочати наступ раніше, ніж планувалося, через відновлення безпекової допомоги з боку США. Однак російські війська задіяли обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Однак вже 14 травня темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області почали сповільнюватись. Схоже наразі російські війська надають пріоритет створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не глибшому вторгненню в Харківську область.

Росія почала наступ вздовж харківського кордону маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України.Окрім цього росіяни мають на меті просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.