ISW: РФ начала наступление на Харьковщину раньше из-за возобновления помощи США

Россия была вынуждена начать повторное наступление в Украине раньше, чем планировала. Это связано с возобновлением помощи от Соединенных Штатов Америки Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отмечают аналитики, российские войска приступили к ограниченным наступательным операциям вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области 10 мая.

Вероятно, они были вынуждены начать наступление раньше, чем планировалось, из-за возобновления помощи безопасности со стороны США. Однако российские войска задействовали ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Однако уже 14 мая темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области начали замедляться. Похоже, российские войска придают приоритет созданию "буферной зоны" на международной границе, а не более глубокому вторжению в Харьковскую область.

Россия начала наступление вдоль харьковской границы имея цель отвлечь украинские силы, чтобы предотвратить российское наступление в других районах восточной Украины.