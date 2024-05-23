Китай відреагував на звинувачення у передачі зброї РФ

Пекін вважає необґрунтованими заяви британських політиків про передачу Росії зброї китайського виробництва для використання у війні проти України і засуджує подібні "безвідповідальні наклепницькі висловлювання".﻿ Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса, повідомляє Укрінформ.

"Ми засуджуємо необґрунтовані та безвідповідальні наклепницькі висловлювання британських політиків на адресу Китаю" , – сказав Ван.

На його думку, "криза в Україні" (так у Китаї називають війну Росії проти України) "затяглася" через дії Великої Британії та її союзників, які нібито завадили Києву і Москві досягти миру.

"Є інформація, що ще два роки тому Україна і Росія були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту. Проте через перешкоди з боку Великої Британії та інших країн конфлікт триває до сьогодні" , – зазначив дипломат, маючи на увазі фейки російської пропаганди про нібито узгодження навесні 2022 року в Стамбулі делегаціями Києва і Москви проєкту мирної угоди.

За словами Вана, звинувачення на адресу Китаю "не змінить неефективну позицію Лондона стосовно України".

"В українському питанні Китай завжди стояв на стороні миру та діалогу й надалі продовжуватиме докладати зусиль для відновлення переговорів і виступати проти підливання олії у вогонь. Водночас ми рішуче захищатимемо свої законні права та інтереси" , – заявив дипломат.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у середу заявив, що Китай вже надає або готується надати летальну допомогу Росії, яку та використовуватиме у війні проти України.