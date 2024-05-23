Китай отреагировал на обвинения в передаче оружия РФ

Пекин считает необоснованными заявления британских политиков о передаче России оружия китайского производства для использования в войне против Украины и осуждает подобные "безответственные клеветнические высказывания". Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление британского министра обороны, сообщает Укринформ.

"Мы осуждаем необоснованные и безответственные клеветнические высказывания британских политиков в адрес Китая" , – сказал Ван.

По его мнению, "кризис в Украине" (так в Китае называют войну России против Украины) "затянулся" из-за действий Великобритании и ее союзников, якобы помешавших Киеву и Москве достичь мира.

"Есть информация, что еще два года назад Украина и Россия были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Однако из-за препятствий со стороны Великобритании и других стран конфликт продолжается по сей день" , – отметил дипломат, имея в виду фейки российской пропаганды о якобы согласовании весной 2022 года в Стамбуле делегациями Киева и Москвы проекта мирного соглашения.

По словам Вана, обвинение в адрес Китая "не изменит неэффективную позицию Лондона по отношению к Украине".

"В украинском вопросе Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и в дальнейшем будет продолжать прилагать усилия для возобновления переговоров и выступать против подливания масла в огонь. В то же время мы будем решительно защищать свои законные права и интересы" , – заявил дипломат.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шеппс в среду заявил, что Китай уже оказывает или готовится оказать летальную помощь России, которую и будет использовать в войне против Украины.